Pianese, il ritiro estivo parte l’11 luglio a Piancastagnaio sotto la guida di Zanchetta

PIANCASTAGNAIO – La Pianese avvia ufficialmente il percorso di avvicinamento alla stagione agonistica 2026/27. La società ha scelto di mantenere una continuità logistica con il recente passato: per il settimo anno consecutivo, la fase di preparazione pre-campionato della squadra si svolgerà interamente a Piancastagnaio.

Il raduno dei giocatori è fissato per sabato 11 luglio. Il gruppo lavorerà sotto la direzione del tecnico Andrea Zanchetta, che guiderà le operazioni fin dal primo giorno. Il programma del fine settimana inaugurale prevede che le prime due sedute siano dedicate esclusivamente ai test atletici, una procedura necessaria per valutare la condizione fisica generale della rosa e strutturare i successivi carichi di lavoro.

Gli allenamenti proseguiranno poi sul campo di casa per l’intero periodo estivo. La preparazione è mirata al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione calcistica, previsto per il 16 agosto. In quella data, la formazione bianconera farà il suo esordio disputando il turno inaugurale della Coppa Italia Serie C.