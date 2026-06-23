36.1 C
Firenze
martedì 23 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pisa, ufficializzato il ritiro estivo: dal 15 al 27 luglio la squadra di Paolo Bianco si allenerà a Morgex

La formazione nerazzurra preparerà il prossimo campionato di Serie B in Valle d'Aosta per il secondo anno consecutivo

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Morgex
Foto di: Pisa Sporting Club
1 ' di lettura

PISA – Il Pisa Sporting Club riparte da Paolo Bianco e dalla Valle d’Aosta. Dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore, la società nerazzurra ha definito i dettagli del ritiro estivo in vista del campionato di Serie B 2026-2027. Per il secondo anno consecutivo, la squadra svolgerà la preparazione precampionato nel comune di Morgex, confermando il legame con il territorio valdostano dopo l’esperienza della passata stagione.

Il periodo di lavoro in quota è in programma dal 15 al 27 luglio. La base logistica per il gruppo sarà nuovamente il Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle, una struttura posizionata di fronte al Monte Bianco che ospiterà i giocatori e lo staff tecnico.

Le sedute di allenamento e le partite amichevoli previste per il precampionato si svolgeranno all’interno del Centro sportivo del Valdigne Mont Blanc. Proprio negli spazi dell’impianto verrà allestito un ‘Fan Village’, un’area dedicata per accogliere i tifosi pisani che raggiungeranno la località per seguire i primi passi della formazione.

La scelta della Valdigne, situata a 920 metri di altitudine, offre un clima adeguato per la preparazione atletica ed è facilmente accessibile tramite la rete autostradale. L’area si trova infatti a una decina di chilometri da Courmayeur e a poco meno di trenta chilometri da Aosta.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.1 ° C
36.2 °
34 °
36 %
0.5kmh
0 %
Mar
36 °
Mer
33 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1433)ultimora (1097)Video Adnkronos (436)salute (92)sport (86)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati