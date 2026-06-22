Scherma, l’annuncio di Mazzeo: “Proporrò il Gonfalone d’Argento per Vanni. È un esempio per lo sport toscano”

PISA – La Nazionale italiana maschile di fioretto a squadre ha conquistato il titolo europeo superando nettamente la Francia nella gara decisiva. L’affermazione degli azzurri porta con sé una forte impronta toscana, legata in particolare alla città di Pisa, che vede due suoi rappresentanti tra i protagonisti principali della competizione.

In pedana ha fornito il proprio contributo Filippo Macchi, schermidore pisano ormai inserito stabilmente nell’organico azzurro. A guidare la spedizione è stato il commissario tecnico Simone Vanni, anch’egli espressione del territorio locale, capace di centrare durante il torneo continentale un duplice traguardo: sotto la sua direzione sportiva, sia la selezione maschile che quella femminile si sono infatti aggiudicate la medaglia d’oro.

I risultati ottenuti hanno trovato riscontro nelle istituzioni regionali. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha annunciato che chiederà all’Ufficio di presidenza di conferire a Vanni il Gonfalone d’Argento. L’esponente politico ha voluto celebrare la prestazione degli atleti e delineare le motivazioni della proposta di onorificenza in un unico intervento:

“È una vittoria bellissima, netta, entusiasmante. Gli azzurri hanno battuto la Francia con una prova di forza straordinaria e tra loro c’è anche Filippo Macchi, orgoglio di Pisa e della Toscana. Ma voglio sottolineare anche il lavoro eccezionale di Simone Vanni, capace di portare al successo sia la squadra maschile sia quella femminile. Lo proporrò non solo per questi straordinari trionfi europei da commissario tecnico ma anche per una carriera sportiva di altissimo livello, culminata con l’oro olimpico di Atene e con il titolo mondiale di Lisbona. Vanni rappresenta talento, competenza e dedizione: un esempio per lo sport toscano e italiano. Complimenti a Filippo Macchi, a Simone Vanni e a tutta la Nazionale. Questa è una pagina bellissima dello sport azzurro e un motivo di grande orgoglio per Pisa e per la Toscana”.