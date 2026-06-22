Tennis, la squadra femminile di Bibbiena vince il titolo toscano e approda in Serie C

BIBBIENA (AR) – La squadra femminile dell’Associazione Tennis Bibbiena ha conquistato il campionato regionale toscano di categoria D1, ottenendo l’accesso alla Serie C. Il verdetto è arrivato sui campi del Match Ball Country Club di Firenze, sede dell’incontro conclusivo della stagione.

La sfida decisiva si è risolta al tie-break del terzo set, chiuso sul punteggio di 10 a 5 dal duo composto da Matilde Cinci e Agnese Calzolai. La vittoria rappresenta il secondo titolo regionale consecutivo per il circolo e porta a compimento un progetto sportivo biennale, che ha visto la formazione risalire dalla Serie D2 fino alla promozione odierna.

La rosa che ha preso parte al campionato è composta dalle giocatrici Agnese Calzolai, Viola Calzolai, Matilde Cinci, Lisa Guerra, Allegra Pecorini e Anna Rozzi. Da parte della dirigenza, attraverso le parole del presidente Emanuele Zoccola, è stato espresso un ringraziamento al capitano Tiziano Lunghi per la gestione tecnica e per aver saputo amalgamare il gruppo.

Sull’esito del torneo è intervenuta l’assessora allo sport del Comune di Bibbiena, Francesca Nassini: “Una grande soddisfazione per questi risultati che parlano da soli di una società che si sta impegnando fortemente per i giovani. La loro impresa celebra anche l’impegno di Bibbiena per lo sport, per il benessere degli atleti, per la crescita equilibrata delle generazioni future. Ringrazio tutto lo staff e le ragazze che ci stanno regalando questo bellissimo sogno. Saremo accanto a loro nel prossimo anno in serie C”.

Sul fronte maschile, la formazione rossoblù è invece impegnata nei playoff nazionali per la Serie B2. Nella gara di andata disputata a Reggio Calabria, la squadra ha registrato una sconfitta per 4 a 2. L’incontro di ritorno, decisivo per le sorti del turno, si terrà la prossima domenica sui campi di casa a Bibbiena.