Rapinano un minorenne in centro a Firenze: presi in due

FIRENZE – Nella serata di martedì (23 giugno) un ragazzo minorenne è stato vittima di una violenta rapina nelle vicinanze di via della Mattonaia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane è stato improvvisamente accerchiato da un gruppo composto da quattro ragazzi. Sotto la minaccia di un coltello, il branco ha costretto la vittima a consegnare tutto il denaro contante in suo possesso e una carta prepagata, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

La richiesta d’aiuto ha fatto scattare l’immediato intervento dell’Arma. Avvisata tempestivamente dalla centrale operativa, una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Firenze si è messa subito sulle tracce dei fuggitivi. I militari sono riusciti a individuare la banda quasi subito, ma alla vista delle divise c’è stato un fuggi fuggi generale: due dei presunti malviventi sono riusciti a scappare, mentre gli altri due – entrambi maggiorenni – sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato.

Durante le concitate fasi dell’intervento dei militari, uno dei due sospettati ha tentato di alleggerire la propria posizione cercando di disfarsi furtivamente del bottino (la carta di credito appena sottratta al minorenne) e di alcune dosi di sostanze stupefacenti che nascondeva addosso.

Il quadro probatorio si è chiuso con un accurato sopralluogo effettuato dai carabinieri nelle vicinanze del luogo del fermo che ha permesso di recuperare e porre sotto sequestro il coltello, presumibilmente utilizzato per minacciare il ragazzino. I due fermati devono ora rispondere dell’ipotesi di reato di rapina.

Dopo la convalida è stata disposta per entrambi la custodia in carcere.