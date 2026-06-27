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Rapinano un uomo del portafoglio con la minaccia del coltello: due in carcere

Eseguita dai carabinieri dopo le indagini un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne e un 21enne

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Carabinieri ad Arezzo (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

MONTEVARCHIarr – I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Arezzo nei confronti di un 27enne e un 21enne, già noti alle forze dell’ordine, resisi responsabili di una rapina aggravata in concorso perpetrata lo scorso 15 giugno in Montevarchi.

Le indagini dei carabinieri, dirette dalla procura della Repubblica di Arezzo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte consumate dagli indagati, i quali, in concorso tra loro, nonché con l’utilizzo di un coltello, dopo aver minacciato un cittadino del Bangladesh, si erano impossessati del suo portafoglio contenente la somma di 550 euro e i suoi effetti personali.

Proprio grazie agli indizi raccolti, il Gip del Tribunale aretino, su conforme richiesta della procura della Repubblica, ha potuto emettere a carico dei due, con precedenti di polizia, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai militari dell’Arma,

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