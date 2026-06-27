L’ingegner Ugo D’Anna nuovo comandante dei vigili del fuoco di Firenze

FIRENZE – Giorno importante per il comando dei vigili del fuoco di Firenze. Dopo una reggenza di circa tre mesi, il direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana e già più volte comandante reggente ingegner Marco Frezza cede la gestione delle donne e degli uomini di via La Farina al comandante Ugo D’Anna.

Nato a Napoli, laureato in ingegneria idraulica all’università Federico Secondo di Napoli, master universitario in Qualità nella pubblica amministrazione alla facoltà di economia Roma III, sposato (con Anna) e padre di due bambine, Ugo D’Anna è entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994.

Assegnato al comando dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, ha successivamente maturato una lunga esperienza lavorativa all’ufficio di gabinetto del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, partecipando inoltre alle più gravi calamità che hanno interessato l’Italia tra il 1996 ed 2012. Nominato primo dirigente nel 2009, ha prestato servizio nei comandi di Lodi e Reggio Emilia e al comando di Pisa dove ha diretto il primo progetto europeo che ha visto il corpo nazionale dei vigili del fuoco capofila tra i paesi partecipanti. Insignito del titolo di cavaliere della Repubblica 2017 e promosso dirigente superiore nel 2020, ha svolto l’incarico di comandante dei vigili del fuoco di Livorno e di vicedirettore centrale alla direzione centrale per l’emergenza, il soccorso pubblico e la difesa civile al dipartimento dei vigili del fuoco a Roma.