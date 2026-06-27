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Peste suina africana, in provincia di Massa Carrara il primo caso su un maiale domestico

Subito messe in atto a Comano le procedure previste dalla normativa nazionale ed europea per il contenimento del virus

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Peste suina africana
(foto Cia Toscana)
1 ' di lettura

COMANO – Primo caso di peste suina africana in Toscana su un animale domestico.

Ieri (26 giugno) è arrivata la conferma della positività al virus sulla carcassa del suino da parte del Cerep, il centro di referenza nazionale per le pesti suine. Il focolaio è stato individuato in un allevamento commerciale nel comune di Comano, in provincia di Massa Carrara. Il caso è emerso nel corso di una visita sanitaria di routine effettuata dai servizi veterinari dell’Asl Toscana Nord Ovest. All’arrivo il veterinario ha riscontrato il decesso di un capo avvenuto poche ore prima e sono stati immediatamente effettuati i prelievi ufficiali e i campioni inviati inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Parallelamente sono subito state messe in atto le procedure previste dalla normativa nazionale ed europea.

Sempre ieri si è riunita l’unità di crisi centrale convocata dal ministero della salute in coordinamento con la struttura commissariale Psa, che ha definito le misure operative per il contenimento e l’eradicazione del focolaio.

Sono già state individuate le zone di protezione e sorveglianza, rafforzate le misure di sorveglianza attiva e passiva e disposte tutte le procedure di controllo sul territorio interessato dal rinvenimento, grazie anche alla collaborazione tra Regione Toscana, Asl, Ministero e commissario straordinario per la peste suina africana.

La peste suina africana non è una zoonosi: non si trasmette cioè all’uomo, ma colpisce esclusivamente i suini, selvatici (cinghiali) e domestici. Non comporta quindi alcun rischio per la salute dei cittadini, mentre è massima l’attenzione per la tutela del patrimonio zootecnico.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessorato al diritto alla salute e l’assessorato all’agricoltura stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, in costante raccordo con il commissario straordinario per la peste suina africana e le autorità sanitarie nazionali e locali.

© Riproduzione riservata

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