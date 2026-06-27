Circolo della stampa Piero Ceccatelli: inaugurata la sede intitolata al simbolo del giornalismo di Prato

Giornalista di grandissimo spessore culturale e profonda sensibilità Piero Ceccatelli, uomo per bene innamorato del giornalismo e della sua Prato.

Prestigiosa e amata firma anche de Il Tirreno, Tv Prato e La Nazione, in cui è stato alla guida della redazione pratese.

L’inaugurazione del neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli al Palazzo delle Professioni in via Pugliesi, nel centro di Prato.

Con Paola Faggioli, moglie di Piero, e Nicoletta Ceccatelli, sorella di Piero, presenti alla cerimonia di inaugurazione del circolo della stampa Piero Ceccatelli anche Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti, e Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana. Presidente del neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli Patrizia Scotto di Santolo, con un comitato direttivo composto da Marzia Morganti, vicepresidente, Giovanni Fiorentino, segretario, Francesca Vattiata, tesoriere, Alessio Alessi Francesco Albonetti, Antonio Mauro, Caterina Fanfani, Sara Bessi, Giulia Rafanelli e Alessandra Petrelli, consiglieri. Ideatore e promotore del progetto il giornalista Pasquale Petrella, coordinatore dell’inaugurazione. Ad accogliere nel neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli c’è la targa disegnata da Marco Milanesi. Patrizia Scotto di Santolo: “Con la costituzione del Circolo della Stampa di Prato dedicato alla memoria di Piero Ceccatelli vogliamo creare un luogo di incontro e confronto leale e coraggioso tra giornalisti e cittadinanza in un’ampia dimensione del sapere volto a costruite un legame forte, diretto e credibile con Prato la città che ha dato i natali a Piero e da lui in più occasioni mirabilmente raccontata e descritta“.

Giampaolo Marchini ha portato i saluti dell’Ordine della Toscana e del presidente Ast, Sandro Bennucci.