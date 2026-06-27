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Circolo della stampa Piero Ceccatelli: inaugurata la sede intitolata al simbolo del giornalismo di Prato

Presidente Patrizia Scotto Di Santolo: "Luogo di incontro e confronto con la Prato che ha dato i natali a Piero". Progetto ideato e promosso da Pasquale Petrella. Presenti Carlo Bartoli e Giampaolo Marchini, presidenti Odg nazionale e Odg Toscana. Il ricordo di Gianni Rossi

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Circolo della stampa Piero Ceccatelli: inaugurata la sede intitolata al simbolo del giornalismo di Prato
(Foto Fb Patrizia Scotto Di Santolo)
2 ' di lettura
Inaugurato a Prato il circolo della stampa Piero Ceccatelli, intitolato al giornalista simbolo del giornalismo di Prato scomparso lo scorso novembre all’età di 65 anni.
Giornalista di grandissimo spessore culturale e profonda sensibilità Piero Ceccatelli, uomo per bene innamorato del giornalismo e della sua Prato.
Circolo della stampa Piero Ceccatelli: inaugurata la sede intitolata al simbolo del giornalismo di Prato
(Foto Fb Piero Ceccatelli)
Prestigiosa e amata firma anche de Il Tirreno, Tv Prato e La Nazione, in cui è stato alla guida della redazione pratese.
L’inaugurazione del neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli al Palazzo delle Professioni in via Pugliesi, nel centro di Prato.
Circolo della stampa Piero Ceccatelli: inaugurata la sede intitolata al simbolo del giornalismo di Prato
(foto Fb Patrizia Scotto Di Santolo)

Con Paola Faggioli, moglie di Piero, e Nicoletta Ceccatelli, sorella di Piero, presenti alla cerimonia di inaugurazione del circolo della stampa Piero Ceccatelli anche Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti, e Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana.

Presidente del neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli Patrizia Scotto di Santolo, con un comitato direttivo composto da Marzia Morganti, vicepresidente, Giovanni Fiorentino, segretario, Francesca Vattiata, tesoriere, Alessio Alessi Francesco Albonetti, Antonio Mauro, Caterina Fanfani, Sara Bessi, Giulia Rafanelli e Alessandra Petrelli, consiglieri. 

Ideatore e promotore del progetto il giornalista Pasquale Petrella, coordinatore dell’inaugurazione. Ad accogliere nel neonato circolo della stampa Piero Ceccatelli c’è la targa disegnata da Marco Milanesi.

Presidente Patrizia Scotto Di Santolo: "Luogo di incontro e confronto con la Prato che ha dato i natali a Piero". Progetto ideato e promosso da Pasquale Petrella. Presenti Carlo Bartoli e Giampaolo Marchini, presidenti Odg nazionale e Odg Toscana. Il ricordo di Gianni Rossi
(Foto Fb Ordine dei Giornalisti Toscana)

 

Patrizia Scotto di Santolo: “Con la costituzione del Circolo della Stampa di Prato dedicato alla memoria di Piero Ceccatelli vogliamo creare un luogo di incontro e confronto leale e coraggioso tra giornalisti e cittadinanza in un’ampia dimensione del sapere volto a costruite un legame forte, diretto e credibile con Prato la città che ha dato i natali a Piero e da lui in più occasioni mirabilmente raccontata e descritta“.

Giampaolo Marchini ha portato i saluti dell’Ordine della Toscana e del presidente Ast, Sandro Bennucci.

Carlo Bartoli: “Sono particolarmente felice di partecipare a questa inaugurazione. Sia per ricordare un caro collega e amico scomparso troppo presto e col quale ho condiviso momenti importanti della professione. Sia per dare il benvenuto a un circolo che sarà sicuramente un luogo di incontro e di confronto soprattutto per i giovani che oggi si trovano sempre più spesso senza guide a causa della desertificazione delle redazioni“.

Per Piero Ceccatelli il ricordo commosso del giornalista Gianni Rossi: “È dedicato ad un caro amico e grande giornalista prematuramente scomparso, Piero Ceccatelli, il neonato Circolo della stampa di Prato.

Per me è stato emozionante tributargli l’omaggio finale, tratteggiandone pubblicamente il ricordo, alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e di quello regionale Giampaolo Marchini”,

All’inaugurazione a Prato del circolo stampa Piero Ceccatelli, tra gli altri, Luigi Caroppo, La Nazione, la deputata Erica Mazzetti,la consigliera regionale Chiara La Porta, il vicesindaco Diego Blasi, i consiglieri comunali Matilde Rosati e Aldo Godi, Massimo Taiti, delegato provinciale Coni Prato.

A Piero Ceccatelli è intitolato anche il premio giornalistico riservato ai giornalisti under 35. Premio giornalistico Piero Ceccatelli istituito quest’anno nell’ambito del Premio giornalistico nazionale David Sassoli.  

© Riproduzione riservata

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