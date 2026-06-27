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Spari e feriti nella zona della movida, questore chiude 15 giorni un locale

Il provvedimento dopo i gravi fatti di sangue di giovedì notte a Montignoso, già oggetto di un comitato per l'ordine pubblico urgente

Cronaca
REDAZIONE
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Spari e feriti nella zona della movida, questore chiude 15 giorni un locale (foto polizia)
1 ' di lettura

MONTIGNOSO – Serrande giù per dieci giorni. Il questore di Massa-Carrara, Bianca Venezia, ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del noto locale notturno di piazza Fabrizio De André, in località Cinquale a Montignoso, nei cui pressi si è consumata la sparatoria che ha portato al ferimento di due persone. La decisione è arrivata a stretto giro rispetto al gravissimo fatto di sangue ed è l’esito di quanto già paventato e discusso durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato d’urgenza in prefettura.

L’autorità di pubblica sicurezza si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una norma che conferisce al questore il potere di sospendere o revocare la licenza di un esercizio commerciale nel caso in cui vi siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o qualora il locale costituisca un potenziale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Come ricordato dagli stessi uffici della questura, il provvedimento non ha una natura sanzionatoria nei confronti dei gestori, ma risponde a una preminente finalità cautelare e preventiva: l’obiettivo immediato è infatti quello di produrre un effetto dissuasivo, interrompendo temporaneamente l’attività per evitare il perpetuarsi di una situazione di oggettivo e grave pregiudizio sociale in una delle aree più calde della movida della zona. 

© Riproduzione riservata

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