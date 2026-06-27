Tenta la rapina in gioielleria, prima di fuggire estrae un machete: in manette

FIRENZE – La polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di Firenze, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Firenze, nei confronti di un italiano di 57 anni in quanto ritenuto responsabile di tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere.

L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile fiorentina, anche attraverso un’attenta analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina, ha consentito di identificare l’uomo quale presunto autore della tentata rapina commessa a Firenze lo scorso maggio.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile, il 13 maggio, l’uomo avrebbe fatto accesso in una gioielleria di via Antonio del Pollaiolo con indosso dei guanti e, dopo aver minacciato una dipendente, si sarebbe avvicinato al bancone per raggiungere la cassaforte.

Dopo poco sarebbe giunto il titolare di un negozio adiacente, attirato dalle grida della vittima.

A quel punto, il 57enne ha estratto un machete per guadagnarsi la fuga.

Rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile, all’esito delle formalità di rito, il 57enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Sollicciano.