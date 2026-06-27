Caldo nei luoghi di lavoro, l’Asl invita alla massima attenzione sul rischio da stress terico

FIRENZE – Di fronte all’ondata di caldo che sta interessando anche la Toscana e alle temperature elevate registrate negli ultimi giorni, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro richiama l’attenzione delle aziende e delle rappresentanze dei lavoratori sulla necessità di garantire un’efficace gestione del rischio derivante dall’esposizione al calore e alle condizioni microclimatiche nei luoghi di lavoro. La massima attenzione riguarda sia le attività svolte all’aperto, come cantieri edili, agricoltura e florovivaismo, sia quelle effettuate in ambienti chiusi particolarmente esposti alle alte temperature.

I Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro sono impegnati da anni in attività di sensibilizzazione rivolte ai principali settori lavorativi esposti al rischio calore ed effettuano controlli mirati per verificare la corretta applicazione della normativa nei diversi settori lavorativi.

L’Asl ricorda che il decreto Legislativo 81/2008 impone ai datori di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati all’esposizione a temperature elevate, alla radiazione solare e alle condizioni microclimatiche avverse, adottando adeguate misure di prevenzione e protezione. La valutazione del rischio da calore deve interessare sia le attività svolte all’esterno sia quelle realizzate in ambienti non climatizzati o influenzati dalle condizioni climatiche esterne, tenendo conto della tipologia di attività, dell’intensità dello sforzo fisico richiesto, dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni individuali dei lavoratori.

“Particolare attenzione – sottolinea il dottor Luigi Mauro, direttore dell’area prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro – viene inoltre richiamata sull’applicazione dell’ordinanza della Regione Toscana numero 2 del 28 maggio 2026, che vieta lo svolgimento di attività lavorative con esposizione prolungata al sole tra le 12,30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nelle giornate in cui il sistema Worklimate segnala un livello di rischio alto per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. Raccomandata anche l’applicazione delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, numero 806 del 16 giugno 2025 e rivolte a tutti i comparti produttivi”.

Tra le principali misure preventive figurano la rimodulazione degli orari di lavoro privilegiando le ore più fresche della giornata, pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, disponibilità continua di acqua potabile, adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi del caldo e sul riconoscimento dei sintomi del colpo di calore, oltre a una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

“La collaborazione tra datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organizzazioni sindacali e organismi della prevenzione – evidenzia il dottor Giovanni Nardone, direttore del dipartimento di prevenzione – costituisce un elemento fondamentale per garantire ambienti di lavoro sicuri anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente critiche. L’azienda mette a disposizione anche un Punto di ascolto per eventuali chiarimenti ed assistenza sull’applicazione della normativa, basta contattarci all’indirizzo email sportellosicurezza.prato@uslcentro.toscana.it”.