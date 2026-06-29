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Pisa, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Alexander Lind al Nordsjælland

La società nerazzurra ha finalizzato il passaggio permanente del calciatore al club danese dopo la precedente esperienza in prestito

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Lind
Foto di: sito web / Pisa Sc
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Le strade del Pisa Sporting Club e di Alexander Lind si separano in modo ufficiale. La società ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore alla formazione danese dell’FC Nordsjælland.

Il trasferimento in Danimarca rappresenta la conclusione di un iter iniziato già durante la passata stagione calcistica. Lind, infatti, aveva lasciato il gruppo per trasferirsi in prestito proprio al Nordsjælland, motivando la decisione come una personale scelta di vita. Ora l’operazione di mercato si è chiusa in modo permanente. Il giocatore saluta così la città e la squadra con la quale aveva tagliato il traguardo della promozione in Serie A.

Contestualmente all’annuncio del trasferimento, il club ha voluto rivolgere un messaggio di congedo al proprio ex tesserato. La dirigenza ha ringraziato l’atleta per i risultati sportivi raggiunti insieme durante la sua permanenza in Toscana, formulando i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

© Riproduzione riservata

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