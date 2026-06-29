Tumori, endometrio: Bignami (Loto), ‘riclassificazione neoplasia ha aperto a medicina di precisione’ Video News 29 Giugno 2026 15:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in Video News Calciomercato, al via la sessione estiva Video News Tumori: oncologo Gridelli, ‘immunoterapia in fase precoce riduce rischio di recidive’ Video News Tumori: al via primo Patient Navigator Digitale basato sull’ai per rispondere al bisogno di Video News Ue Video News Tech, Dodaro (Enea): “Tecnologia nucleare ha fatto molti passi avanti” Video News Tumori: Mantovani (Humanitas), ‘vaccino contro Hpv vorremmo fosse più utilizzato’ Video News Tumori: oncologo Gridelli, ‘immunoterapia in fase precoce riduce rischio di recidive’ Video News Tumori, polmone: Novello (Walce), ‘immunoterapia perioperatoria migliora aspettativa di vita’ Video News Tumori: Vallone (Walce APS), ‘navigator digitale nato da MetaLab coniuga innovazione e utilità Video News Tumori: Degrassi (Andos), ‘pazienti metastatici hanno bisogno di accompagnamento’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 37.9 ° C 38.5 ° 37 ° 31 % 1.3kmh 96 % Lun 36 ° Mar 34 ° Mer 36 ° Gio 29 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Lavoro Imprese, studio EY: 78% ha superato shock ultimi anni senza perdite significative Cronaca Treno esce dai binari sul ponte: paura nel fiorentino, evacuati i passeggeri Sport Pisa Sporting Club, ufficiale il rinnovo di contratto per il capitano Antonio Caracciolo Sport Virtus Lucca protagonista ai tricolori Allievi: Fava spicca sulle siepi, Ricci e Santangelo aggiornano i personali Primo Piano Dramma a Pisa: trovato cadavere un giovane disperso in Arno SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in Video News Calciomercato, al via la sessione estiva Video news Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in Video News Calciomercato, al via la sessione estiva