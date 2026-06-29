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Virtus Lucca protagonista ai tricolori Allievi: Fava spicca sulle siepi, Ricci e Santangelo aggiornano i personali

La trasferta sulla pista maremmana conferma il buon momento del settore giovanile lucchese con numerosi piazzamenti di rilievo a livello nazionale

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Maia Fava
Foto di: Ufficio stampa / Atletica Virtus Lucca
1 ' di lettura

GROSSETO – I portacolori della Virtus Lucca hanno partecipato ai Campionati italiani individuali su pista riservati alla categoria Allievi. Le competizioni, andate in scena nel fine settimana a Grosseto, hanno restituito riscontri positivi per la compagine lucchese, riflettendo l’attenzione della società verso lo sviluppo e la crescita del proprio settore giovanile.

Tra le Allieve, il risultato di maggior rilievo porta la firma di Maia Fava, capace di centrare il nono posto assoluto sui 2000 metri siepi e di abbassare il proprio limite personale fermando il cronometro a 7’19″17. Sulla distanza dei 400 metri ha invece fatto il suo rientro agonistico dopo un periodo di infortunio Nikola Trzos, che si è classificata trentesima con il tempo di 1’02″20.

Diversi i piazzamenti e i primati personali ottenuti in campo maschile. Sui 400 metri Davide Ricci ha chiuso al sedicesimo posto nazionale stabilendo il suo nuovo record (50,12 secondi), per poi disputare una prova positiva anche sulla distanza dei 200 metri. Primato personale eguagliato per Federico Serafini, diciottesimo al traguardo nella gara dei 110 metri a ostacoli.

Il mezzofondo ha visto all’opera due atleti lucchesi nei 2000 metri siepi: Leonardo Santangelo ha terminato in ventiseiesima posizione aggiornando il suo miglior tempo (6’19″54), mentre il compagno di squadra Tobia Paolini ha concluso la propria prestazione in 6’25″51. Negli 800 metri Giulio Guccione si è piazzato ventinovesimo con il riscontro cronometrico di 2’00″78. Infine, per quanto riguarda le pedane dei lanci, Edoardo Cosimini ha raggiunto il diciassettesimo posto nel lancio del disco con la misura di 41,50 metri.

© Riproduzione riservata

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