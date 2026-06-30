Carrarese, ufficializzato il programma del ritiro: si parte il 14 luglio da Caldaro

La Carrarese Calcio 1908 si prepara in vista della stagione agonistica 2026/2027. Il club ha definito il programma per la fase iniziale di preparazione, che prenderà il via il 13 luglio 2026 con le consuete visite mediche e i test fisici di rito.
Per la prima parte del ritiro, la formazione guidata da mister Gabriele Cioffi si trasferirà in Trentino-Alto Adige. Dal 14 al 26 luglio 2026, gli atleti lavoreranno presso il Campo Sportivo Comunale di Castelvecchio a Caldaro, in provincia di Bolzano, soggiornando presso l’Hotel Weingarten nella località di San Paolo Appiano.
Il lavoro proseguirà poi in Toscana per la seconda fase del ritiro. A partire dal 29 luglio 2026, la squadra si sposterà allo Stadio Comunale Lunezia di Pontremoli, dove gli azzurri risiederanno all’Hotel Napoleon per continuare la preparazione fisica.
La società ha fatto sapere che ulteriori dettagli riguardanti il calendario delle partite amichevoli che verranno disputate nel corso dell’estate saranno resi noti successivamente tramite le piattaforme ufficiali del club.