Rally del Casentino, i piloti Movisport chiudono nella top ten: i risultati di Michelini e Scattolon

Il fine settimana motoristico appena trascorso ha visto la scuderia reggiana Movisport protagonista su diversi fronti, con un occhio di riguardo per le performance dei propri equipaggi impegnati in Toscana, in particolare al Rally del Casentino.

La gara di Bibbiena, valida per la serie IRC, ha premiato la costanza dei piloti della scuderia. Tra i più brillanti si è distinto Rudy Michelini, affiancato da Nicola Angilletta sulla Skoda Fabia RS. Il pilota lucchese ha concluso la gara al quarto posto, confermandosi tra i volti noti del campionato. La sua prestazione è stata solida, nonostante un testacoda sulla prova speciale chiamata Rosina che ha causato una perdita di tempo significativa. Michelini ha saputo reagire con un ritmo sostenuto, trovando nella prova Talla le condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale.

Sempre in Casentino, buona la prova di Giacomo Scattolon e Francesco Magrini. A bordo di una Skoda Fabia RS, l’equipaggio ha tagliato il traguardo al sesto posto. Si tratta di un risultato che conferma la crescita costante del duo, dopo il settimo posto ottenuto all’Elba in aprile e il sesto posto centrato nel Rally del Taro. La loro gara si è distinta per una condotta priva di errori, consolidando la posizione tra i migliori interpreti della serie.

Infine, tra i partenti a Bibbiena figuravano anche Andrea Matteoni e Massimiliano Menchetti, al volante di una Peugeot 208 Rally4. Dopo l’esordio stagionale all’Isola d’Elba, dove avevano chiuso ottavi, i due lucchesi hanno migliorato il proprio rendimento tecnico, terminando la gara aretina al settimo posto.

Al di fuori dei confini toscani, la scuderia si prepara ora alla sfida di Roma per il Rally RomaCapitale, appuntamento valido sia per il campionato italiano che per quello europeo. In terra laziale, la scuderia schiererà Nikolay Gryazin, su Lancia Ypsilon Rally 2, e il campione d’Italia in carica Giandomenico Basso, che con Lorenzo Granai guiderà la Skoda Fabia di Delta Rally. Per Basso si tratterà dell’undicesima partecipazione alla gara romana, competizione che lo ha visto trionfare tre volte in carriera.