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Vigilanza ambientale, la Regione Toscana pubblica il bando per le Guardie Ambientali Volontarie

Il provvedimento regionale intende promuovere una presenza organizzata di volontari per garantire un presidio costante nelle aree di pregio naturalistico

Cronaca
REDAZIONE
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San Rabano
Foto di: Toscana Notizie
Meno di 1 ' di lettura

La Regione Toscana ha dato il via a un nuovo percorso per potenziare la vigilanza nelle aree naturali, puntando sul ruolo delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV). Lo scorso 25 giugno è stato pubblicato il bando destinato agli enti locali e alle amministrazioni che gestiscono spazi protetti, con l’obiettivo di avviare o rafforzare i servizi di monitoraggio e tutela del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo definito dalla legge regionale 30 del 2015. A poter concorrere per l’ottenimento delle risorse sono diversi soggetti istituzionali, tra cui gli enti parco di competenza regionale, i gestori delle aree protette di interesse nazionale, la Città Metropolitana di Firenze per quanto concerne le attività di forestazione, oltre ai Comuni e alle Unioni di Comuni che ospitano riserve naturali o aree di salvaguardia ambientale istituite secondo la legge nazionale 394 del 1991.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo economico mirato per ciascun ente che risulterà idoneo, garantendo così un supporto concreto all’attività di presidio svolta dai volontari. L’intento dell’amministrazione regionale è quello di incentivare una presenza più capillare e organizzata all’interno dei parchi e delle riserve, promuovendo una maggiore cura del patrimonio naturale attraverso la partecipazione attiva delle guardie ambientali.

© Riproduzione riservata

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