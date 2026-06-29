Treno esce dai binari sul ponte: paura nel fiorentino, evacuati i passeggeri

DICOMANO – I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (29 giugno) nel comune di Dicomano, in seguito a un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno regionale in viaggio sulla tratta che collega il capoluogo toscano a Borgo San Lorenzo, passando per Pontassieve.

L’inconveniente si è verificato in prossimità di un ponte ferroviario, dove le ruote di sei carrozze sono uscite dai binari. Le operazioni di soccorso, coordinate da un funzionario della sede centrale, hanno visto la partecipazione delle squadre provenienti dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. A scopo precauzionale, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i passeggeri erano già stati fatti evacuare dal personale di Trenitalia. Non si registrano feriti tra le persone presenti a bordo del convoglio. Attualmente, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per chiarire le cause dell’accaduto e accertare le dinamiche dell’uscita dai binari.

“Chiediamo a Rfi e Trenitalia che ci venga fornita una relazione dettagliata di verifica delle condizioni tecniche e dei requisiti di sicurezza della linea Firenze-Borgo San Lorenzo. È necessaria una verifica attenta da parte sia del gestore della rete che del gestore del servizio ferroviario perché sono troppi ed inaccettabili gli episodi che sono avvenuti negli ultimi mesi e che hanno coinvolto il servizio ferroviario regionale sulla linea: ad aprile l’incendio di un convoglio, poi il blocco dei passaggi a livello, oggi addirittura l’uscita dai binari di un treno regionale utilizzato da pendolari per fortuna senza conseguenze”. Così l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni a seguito della notizia dell’incidente ferroviario verificatosi nel pomeriggio lungo la linea Faentina, all’altezza di Dicomano.

“Ringrazio la macchina dei soccorsi e le autorità che sono prontamente intervenute, sono lieto del fatto che non ci siano feriti e ma per la Regione Toscana – chiude l’assessore – non è possibile accettare che situazioni di questo tipo si verifichino, ancora di più che si ripetano. La sicurezza dei passeggeri è e resta l’obiettivo primario e per questo abbiamo bisogno di una verifica certa dell’effettiva efficienza della linea”.