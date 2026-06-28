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“C’è un cadavere in Arno”: la segnalazione fa scattare le ricerche a Pontedera

Un pescatore nella serata di ieri (27 giugno) ha segnalato la presenza di una sagoma nel fiume. Impegnati i vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
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vigili del fuoco, sommozzatori
Sommozzatori (Foto repertorio- Foto sito web Usb Vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Un sabato sera di massima allerta e trepidazione lungo gli argini dell’Arno nel territorio comunale di Pontedera, dove i vigili del fuoco di Pisa sono impegnati in una complessa operazione di ricerca a causa di un presunto cadavere avvistato nelle acque del fiume. L’allarme è scattato alle 22,21 di ieri sera (27 giugno) a seguito della drammatica segnalazione al numero unico di emergenza da parte di un pescatore che si trovava in zona e che avrebbe scorto una sagoma galleggiante nella corrente.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato immediatamente sul posto la squadra ordinaria del distaccamento locale per avviare le prime perlustrazioni da terra e illuminare lo specchio d’acqua. Data la delicatezza dello scenario e l’oscurità, è stato fatto affluire d’urgenza anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, specializzato negli interventi fluviali e di soccorso acquatico.

Le ricerche si stanno concentrando senza sosta su tutto il tratto del fiume interessato dal presunto avvistamento, nel tentativo di individuare il corpo e procedere al recupero. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per collaborare alle operazioni e avviare i primi accertamenti volti a verificare eventuali denunce di scomparsa presentate nelle ultime ore nella zona.

© Riproduzione riservata

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