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Martedì con allerta per piogge e temporali: c’è il codice giallo

L'avviso è valido dalle 13 alle 21 di domani (30 giugno) per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

LIVORNO – Persiste il campo di alta pressione ma aumenta l’instabilità con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio-sera di oggi (29 giugno) sulle zone interne (fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto). Domani possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne, associati a colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di domani (30 giugno) per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

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