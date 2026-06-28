Due giovani in ospedale a Cisanello per incidenti a bordo di bici e motorino

PISA – È un bilancio pesante quello dei sinistri stradali registrati nelle ultime ore sulle strade del territorio pisano, dove due giovanissimi sono rimasti feriti in modo serio in due diversi incidenti nella giornata di ieri (27 giugno). In entrambi i casi le vittime hanno riportato preoccupanti traumi cranici che hanno richiesto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Il primo schianto si è verificato nel pomeriggio nella frazione di Nodica, nel comune di Vecchiano, dove un’automobile e una bicicletta si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un ragazzo di appena 21 anni, volato a terra dopo l’impatto con la vettura. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i soccorritori con un’ambulanza con infermiere a bordo. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al giovane e, a causa del serio trauma cranico riportato, lo hanno trasferito d’urgenza al nosocomio pisano.

In serata, un secondo codice rosso ha mobilitato i soccorsi nel comune di Cascina, precisamente nella località di Visignano. Questa volta a rimanere ferita è stata una ragazza di 19 anni, vittima di una brutta caduta mentre si trovava in sella al proprio motorino. La giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto e battendo la testa. Anche per lei i sanitari del 118 hanno riscontrato un trauma cranico e hanno disposto l’immediato trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso di Cisanello per gli accertamenti e le terapie del caso.

Su entrambi gli episodi sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica delle carambole.