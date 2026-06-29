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Mondiali, oggi Germania-Paraguay ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, la Germania affronta il Paraguay a Boston per un posto agli ottavi del torneo. In caso di passaggio del turno dei tedeschi, favoriti, c’è all’orizzonte una sfida di lusso con la Francia (impegnata domani contro la Svezia) al turno successivo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Germania-Paraguay, in campo alle 22:30 ora italiana:  

Germania (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann 

Paraguay (4-4-2) Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria. Ct: Alfaro 

La partita tra Germania e Paraguay, sedicesimi di finale dei Mondiali, sarà trasmessa su Dazn e Rai 1. Diretta streaming sull’app di Dazn e su Rai Play. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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