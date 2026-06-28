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Parte la ola, vola il cellulare: il meme dei Mondiali è servito

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La ola cosa carissima, il cellulare vola via. Sugli spalti di Sudafrica-Canada, match dei sedicesimi di finale dei Mondiali, il pubblico si scalda con la ola che accende lo stadio di Los Angeles. La partita non è un granché e gli spettatori si esibiscono nell”onda’ che anima lo stadio. C’è però chi si fa trascinare troppo dall’entusiasmo. E’ il caso di una tifosa che si alza di scatto per accompagnare la ola e ‘trasmetterla’ ai compagni di avventura. La signora si muove in maniera scoordinata, le braccia scattano e il telefono cellulare vola: lo smartphone se ne va, le telecamere immortalano il momento sfortunato e la tifosa diventa, suo malgrado, una celebrità sui social. 

 

Video e foto dilagano, candidandosi a diventare un meme in tempi brevissimi. E’ nata una stella, c’è da scommetterci. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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