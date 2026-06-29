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Riparato l’impianto di condizionamento alla residenza universitaria Calamandrei di Firenze

In attesa dell'intervento è stato collocato un impianto portatile in ogni stanza degli studenti. Oggi l'incontro sul diritto allo studio

Cronaca
REDAZIONE
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Riparato l'impianto di condizionamento alla residenza universitaria Calamandrei di Firenze (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

FIRENZE – In seguito al guasto all’impianto di climatizzazione della torre B della residenza universitaria Calamandrei di Firenze i tecnici della società incaricata della manutenzione sono intervenuti tempestivamente per riparare il sistema. Sul posto si è recato anche il direttore dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu), per seguire le operazioni. Al sopralluogo hanno partecipato anche tre studenti rappresentanti della residenza.

La torre B ospita circa 60 studenti, distribuiti tra camere singole e doppie. Per fronteggiare l’emergenza caldo, nella ipotesi in cui la riparazione chiederà tempi più lunghi, Ardsu ha disposto l’installazione provvisoria di un condizionatore portatile in ogni camera.

“L’attenzione della Regione è massima. Stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione insieme ad Ardsu affinché il guasto venga risolto nel più breve tempo possibile e siano garantite agli studenti le migliori condizioni di permanenza, soprattutto in questi giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate”, afferma l’assessora regionale all’Università, Ricerca e Diritto allo studio, Cristina Manetti.

Intanto oggi è in programma il secondo tavolo di confronto sulla Calamandrei, dedicato al diritto allo studio universitario. All’incontro parteciperanno i rappresentanti di Ardsu, dell’Università di Firenze, del Comune di Firenze, del Ccnservatorio Luigi Cherubini, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e del consiglio territoriale degli studenti di Firenze. Al centro della riunione i temi del diritto allo studio, della qualità dei servizi e delle condizioni abitative degli studenti universitari, con l’obiettivo di proseguire il confronto tra istituzioni e rappresentanze studentesche e individuare soluzioni condivise.

© Riproduzione riservata

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