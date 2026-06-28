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Trauma cervicale dopo un tuffo: 24enne in elisoccorso a Cisanello

L'incidente a Marina di Vecchiano, immediati i soccorsi che hanno stabilito la necessità del trasporto d'urgenza all'ospedale pisano

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Elisoccorso al mare (foto Guardia Costiera)
Meno di 1 ' di lettura

VECCHIANO – Un drammatico pomeriggio di inizio estate si è trasformato in tragedia a Marina di Vecchiano, dove un giovane di 24 anni di nazionalità albanese è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in mare. L’allarme è scattato poco prima delle 16,30 attivando immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso per quello che è apparso subito come un gravissimo trauma cervicale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe tuffato nelle acque del litorale provocandosi il grave trauma. I presenti e il personale di salvataggio hanno subito compreso la gravità della situazione, allertando il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, ma le condizioni del giovane hanno spinto i sanitari a richiedere il tempestivo intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Il 24enne è stato stabilizzato sulla spiaggia e successivamente trasferito a bordo dell’elicottero, che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa, centro specializzato per la gestione dei grandi traumi.

© Riproduzione riservata

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