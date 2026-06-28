30.1 C
Firenze
domenica 28 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dramma in FiPiLi: donna muore a 45 anni in moto, gravissimo un uomo

I due erano in sella a una moto che ha perso aderenza all'altezza di Lavoria per cause al vaglio delle forze dell'ordine

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

PISA – Una drammatica scia di sangue torna a macchiare la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle 4 della notte scorsa nel tratto pisano della FiPiLi, all’altezza di Lavoria, in direzione Livorno. Il bilancio del sinistro, che ha visto coinvolta una motocicletta, è pesantissimo: una donna di 45 anni ha perso la vita e un uomo è stato trasferito in ospedale in condizioni gravissime. 

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso. All’arrivo delle ambulanze del 118 sul luogo dello schianto, la 45enne si trovava già in arresto cardiaco a terra; i sanitari hanno tentato a lungo ogni possibile manovra di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di strapparla alla morte, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel medesimo incidente è rimasto gravemente ferito anche un secondo passeggero, un uomo che ha riportato traumi multipli di estrema gravità. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dall’équipe medica, il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. Restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica esatta del sinistro e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.1 ° C
31 °
28.5 °
53 %
0.5kmh
7 %
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
38 °
Mer
37 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2101)ultimora (1260)Video Adnkronos (479)sport (86)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati