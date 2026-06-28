Sette macchine in fiamme al rivenditore di ricambi auto

SANTA MARIA A MONTE – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 3,15 della notte in via Francesca nel Comune di Santa Maria a Monte per l’incendio di alcune autovetture situate nel parcheggio interno di un rivenditore di ricambi auto.
Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato lo spegnimento di sette autovetture completamente avvolte dalle fiamme.
Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati messi in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di Santa Maria a Monte.