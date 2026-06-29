37.9 C
Firenze
lunedì 29 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprese, studio EY: 78% ha superato shock ultimi anni﻿ senza perdite significative

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Di fronte a uno scenario economico e geopolitico sempre più complesso, le imprese italiane confermano una forte capacità di adattamento, trasformando le crisi in opportunità di crescita attraverso innovazione, investimenti ed efficienza operativa. È quanto emerge dall’indagine EY Private realizzata in occasione della XXIX edizione del Premio Ey L’Imprenditore dell’Anno, secondo cui il 78% delle aziende ha superato gli shock degli ultimi anni – dalla pandemia alla crisi energetica fino alle tensioni geopolitiche – senza perdite significative. Ancora più significativo il dato relativo alla resilienza: il 31% delle imprese è riuscito addirittura a crescere in questo contesto, grazie a interventi mirati su innovazione, revisione dei modelli di business ed efficientamento dei processi. 

Lo studio evidenzia inoltre una diffusa fiducia nelle prospettive future: il 63% delle imprese prevede un’evoluzione favorevole nei prossimi cinque anni, pur in un quadro di crescita graduale. A sostenere questo percorso saranno gli investimenti, previsti dal 97% del campione nel prossimo biennio, con priorità rivolte all’ammodernamento delle tecnologie produttive e dei macchinari (58%) e alla ricerca e sviluppo (49%). 

L’intelligenza artificiale si conferma infine uno dei principali driver della trasformazione aziendale: il 55% delle imprese la sta già implementando per aumentare l’efficienza operativa, mentre il 42% prevede di investire nei prossimi anni almeno 500.000 euro complessivi in soluzioni di AI. 

Clicca qui per il report EY completo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
37.9 ° C
38.5 °
37 °
31 %
1.3kmh
96 %
Lun
36 °
Mar
34 °
Mer
36 °
Gio
29 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2198)ultimora (1337)Video Adnkronos (486)salute (85)sport (80)lavoro (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati