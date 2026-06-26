Iziwork, come cambia il mercato del lavoro in somministrazione e il modo di trovare nuovi profili

(Adnkronos) – Il mercato del lavoro in somministrazione e il modo di trovare i lavoratori sta cambiando. Cambiano le professionalità richieste, il modo di approcciarsi al lavoro e cambiano quindi anche le strategie per semplificare l’incontro tra candidati e aziende. Questo il punto di partenza dell’intervista all’Adnkronos/Labitalia di Domenico Di Gravina, direttore generale di Iziwork by Promam, agenzia digitale per il lavoro.

Com’è la situazione attuale del mercato del lavoro dal vostro Osservatorio?



Dal punto di vista dell’osservazione del mercato del lavoro, notiamo una ripresa dopo un periodo di contrazione nella somministrazione a tempo determinato. Invece per quanto riguarda la parte delle assunzioni a tempo indeterminato si nota, per la prima volta negli ultimi tre mesi, una contrazione. Probabilmente questa dinamica è collegata alle normative che sono in evoluzione a livello europeo sulla parte che riguarda lo staff leasing e la stabilizzazione diretta da parte delle Aziende Clienti

Come si può cercare di unire la richiesta di competenze a quelle che sono effettivamente le richieste da parte del mercato, soprattutto dei giovani?



Innanzitutto, deve cambiare l’approccio sia da parte dei clienti delle aziende sia da parte degli operatori, cioè delle agenzie del lavoro, che devono abbandonare il semplice e spesso superficiale job board, dove spesso con un semplice un job tille si pretende di chiarire ai candidati chi cerchiamo. Al contrario si deve avere un approccio sempre più collegato alla comunicazione strutturata, descrivendo il contesto aziendale, la progettualità del cliente, il tipo di caratteristiche non solo oggettive (hard skill) collegate alle competenze, ma anche la visione del futuro e della possibilità di sviluppo delle stesse competenze durante il percorso in azienda.

In che modo l’Intelligenza artificiale influisce sul mercato del lavoro in somministrazione?



Il quadro è sostanzialmente positivo, tuttavia rimane la criticità legata al sempre più ampio mismatch tra i lavoratori disponibili e la loro formazione rispetto alle esigenze dei mercati. Mercati in area industriale e/o finance i cui processi richiedono competenze riguardo l’Intelligenza artificiale che sempre di più interviene e in qualche modo condiziona le nuove organizzazioni. Assistiamo a un mercato del lavoro in evoluzione alla ricerca di persone che non solo abbiano competenze nei vari settori e sul prodotto, ma anche sui processi.

Oggi l’Intelligenza artificiale è qualcosa che sempre di più aiuta le aziende ad accelerare i processi e l’imprenditore a gestire l’azienda. La vera sfida è utilizzare l’IA senza rimanerne dipendenti e quindi disegnare organizzazioni e soprattutto sviluppare competenze con uno spirito critico verso quello che propone. In concreto bisogna essere gestori dell’Intelligenza artificiale, essere persone che analizzano, e che ne interpretano le risposte, evitando di accoglierne gli output in modo passivo, perché diventa molto pericoloso. Per questo il recruiter deve saper gestire le informazioni interpretandole senza assumerle in modo passivo; solo così si riesce a non sostituire il giudizio umano con l’IA. La vera sfida rimane lo sviluppo di sistemi che siano equi e trasparenti, il recruiter si concentra, così, sulla motivazione e sul potenziale del candidato.

In vista dell’estate quali sono i profili più richiesti?



In questo momento i profili più richiesti, per quanto ci riguarda, sono per lo più legati al mondo dell’horeca, quindi ristoranti, grandi catene alberghiere, resort. C’è poi il settore del retail con addetti alla vendita nelle grandi catene. Ci sono, inoltre, alcuni profili richiesti dal settore della logistica per picchi di lavoro. In particolare: 350 addetti alla ristorazione in tutta Italia e in Sardegna, 300 profili per un resort 5 stelle in Sardegna (luglio agosto e settembre con vitto e alloggio),400 addetti alla vendita nelle catene Retail in tutta Italia, 200 addetti al magazzino per la logistica in tutta Italia, 150 Addetti al confezionamento nel settore della Cosmesi al Nord.

L’orizzonte iziwork sta andando sempre più verso la specializzazione.



In un’ottica di evoluzione dell’approccio e dell’ampliamento delle linee di servizio di Iziwork by Promam, stiamo iniziando a sviluppare una strategia collegata alle divisioni specializzate (cosmesi-banking insurance – food – retail/gdo), con servizi in house personalizzati presso i clienti, al Polo della Cosmesi per cui abbiamo annunciato, per il mese di agosto, l’apertura dell’hub di Crema specializzato solo in questo settore. Il mercato di Crema è, infatti, il primo mercato a livello europeo, per la produzione conto terzi di prodotti della cosmesi. Il settore della Cosmesi da anni è in continua crescita, ma il territorio è piccolo per questo stiamo puntando su un concetto di prossimità per avvicinarci alle aziende clienti.

Nonostante siamo un’azienda hi tech, ci avvicineremo al territorio, quindi affiancheremo corsi di formazione, tramite la nostra Academy ‘Izi training’, per le varie specializzazioni richieste dai clienti. Ci posizioneremo con un’offerta di assunzione a tempo indeterminato dei candidati che saranno, poi, ricollocati presso i nostri clienti. Questo consentirà la stabilizzazione del lavoratore inserendolo in un contesto di continuità lavorativa.

(di Sabrina Rosci)

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