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Dramma a Pisa: trovato cadavere un giovane disperso in Arno

Allarme lanciato intorno alle 9,30, i sommozzatori sono riusciti a individuare e a riportare a galla il cadavere della giovane vittima

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REDAZIONE
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Dramma a Pisa: trovato cadavere un giovane disperso in Arno (foto vigili del fuoco)
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PISA – Drammatico risveglio questa mattina (29 giugno) nel cuore di Pisa, dove il corpo senza vita di un ragazzo è stato recuperato dalle acque del fiume Arno. L’allarme è scattato intorno alle 9,30, facendo convergere d’urgenza in via Lungarno Mediceo i vigili del fuoco del comando di Pisa, attivati per la ricerca di una persona dispersa nel fiume.

Le operazioni di ricerca e soccorso si sono svolte sotto il diretto coordinamento della prefettura di Pisa. Data la complessità dello scenario, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di terra, supportata dal personale specializzato del nucleo sommozzatori di Firenze e dall’elicottero della flotta nazionale dei vigili del fuoco, decollato appositamente dalla base dell’aeroporto di Bologna per perlustrare il corso d’acqua dall’alto.

La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 14, nel corso dell’attività in immersione dei sommozzatori, che sono riusciti a individuare e a riportare a galla il cadavere della giovane vittima.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia per avviare gli accertamenti di rito. Le cause che hanno determinato la caduta in acqua e il conseguente decesso del ragazzo restano tuttora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

© Riproduzione riservata

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