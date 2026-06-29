Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro Video News 29 Giugno 2026 17:59 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: Bignami (Loto), ‘riclassificazione neoplasia ha aperto a medicina di precisione’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in Video News Calciomercato, al via la sessione estiva Video News Tumori: oncologo Gridelli, ‘immunoterapia in fase precoce riduce rischio di recidive’ Video News Tumori: al via primo Patient Navigator Digitale basato sull’ai per rispondere al bisogno di Video News Ue Video News Tech, Dodaro (Enea): “Tecnologia nucleare ha fatto molti passi avanti” Video News Tumori: Mantovani (Humanitas), ‘vaccino contro Hpv vorremmo fosse più utilizzato’ Video News Tumori: oncologo Gridelli, ‘immunoterapia in fase precoce riduce rischio di recidive’ Video News Tumori, polmone: Novello (Walce), ‘immunoterapia perioperatoria migliora aspettativa di vita’ Video News Tumori: Vallone (Walce APS), ‘navigator digitale nato da MetaLab coniuga innovazione e utilità Carica altri Firenze nubi sparse enter location 35.1 ° C 35.6 ° 33.4 ° 43 % 1.3kmh 70 % Lun 32 ° Mar 34 ° Mer 36 ° Gio 29 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Finanza Essilux: chiude in calo del 3% con caos Delfin Sport nazionale Allegri risolve il contratto con il Milan, lo aspetta il Napoli Editoriale Legge elettorale Toscana: non basta eliminare il listino bloccato Cronaca Macchinario agricolo per la creazione di rotoballe in fiamme: vigili del fuoco in azione a Cascina Tecnologia 35 nuovi supercomputer NVIDIA AI per l’Europa SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: Bignami (Loto), ‘riclassificazione neoplasia ha aperto a medicina di precisione’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in Video news Video News Tumori, vescica: Magenta (Palinuro), ‘bene applicabilità effettiva di novità terapeutiche’ Video News Tumori, endometrio: Bignami (Loto), ‘riclassificazione neoplasia ha aperto a medicina di precisione’ Video News Tumori, endometrio: oncologa Lorusso, ‘la sola neoplasia ginecologica con incidenza e mortalità in