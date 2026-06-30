Violento temporale, decine di interventi in provincia di Pisa

PISA – Danni, frane e allagamenti in provincia di Pisa per il passaggio di un violento fronte temporalesco.

Il comando dei vigili del fuoco di Pisa dalle 22 di ieri (29 giugno) è intervenuto sulla Provincia per il passaggio della perturbazione, tutti nel proprio territorio di competenza.

Le tipologie vanno da dissesti statici, alberi caduti, rami e oggetti pericolanti.

A San Giuliano Terme un muro di contenimento è ceduto. Per risolvere gli interventi si è reso necessario anche un contributo da parte di una squadra dal comando di Massa Carrara. Complessivamente sono stati svolti circa una trentina di interventi di soccorso nell’arco di tre ore. I comuni interessanti sono Pisa, San Giuliano Terme e Vicopisano.

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