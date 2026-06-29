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Spari a Montignoso dopo la lite per futili motivi: arrestato un 18enne

Sentitosi braccato dagli agenti il giovane si è presentato spontaneamente agli uffici della Polizia di Stato a Massa: deve rispondere di tentato omicidio

Cronaca
REDAZIONE
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Tentata Rapina a Firenze
Crediti: Fb| @Polizia di Stato
1 ' di lettura

MONTIGNOSO – Svolta lampo nelle indagini sul drammatico ferimento a colpi di pistola avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi in piazza De André a Montignoso. La Procura della Repubblica di Massa, in stretta collaborazione con gli uomini della Squadra mobile della questura di Massa Carrara, ha avviato una serrata attività investigativa che ha portato all’arresto di un diciottenne di Massa, Andrea Demi, ritenuto l’autore del grave fatto di sangue.

Le indagini sono scattate immediatamente dopo l’episodio e si sono avvalse in prima battuta della visione e dell’estrapolazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza, che hanno permesso di raccogliere i primi determinanti elementi indiziari a carico del giovane. Nell’immediatezza dei fatti il diciottenne si era reso irreperibile, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Nel corso delle ore successive, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione locale che ha consentito di rinvenire ulteriori oggetti ritenuti idonei a corroborare e blindare il quadro indiziario già emerso a suo carico.

Sentitosi ormai braccato, Demi si è presentato spontaneamente agli uffici della Polizia di Stato a Massa. Qui, dopo essere stato sottoposto a un approfondito interrogatorio da parte del pubblico ministero di turno, è stato condotto in carcere. Le accuse formulate nei suoi confronti sono pesantissime: detenzione e porto illegale di arma da sparo, tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate ai danni di due giovani, entrambi residenti alla Spezia, rimasti feriti nella sparatoria. Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti degli inquirenti, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi al culmine di un litigio scoppiato per motivi del tutto futili.

Nelle prossime ore il diciottenne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa per l’interrogatorio di garanzia. In quella sede, l’indagato avrà la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e introdurre ogni elemento utile alla propria difesa in sull’addebito che gli viene contestato.

© Riproduzione riservata

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