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Stalking fra ristoranti sotto la Torre di Pisa: scatta il divieto di avvicinamento fra gestore e cameriera

L'escalation di vessazioni con lo scopo di sottrarsi clientela ha richiesto l'intervento della polizia e l'emissione del provvedimento

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Minaccia di morte la ex con coltello. Rintracciato da Polizia
(Foto Fb Questura di Pisa)
1 ' di lettura

PISA – Personale della Squadra Mobile della questura di Pisa, nei giorni scorsi ha dato esecuzione un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip di Pisa per il reato di atti persecutori in concorso nei confronti di un uomo di 36 anni ed una donna 23 anni. I due indagati sono stati sottoposti al regime del divieto di avvicinamento alle persone offese.

Nel dettaglio, la misura in parola è stata adottata dopo una veloce indagine coordinata dalla procura di Pisa ed effettuata dalle donne e gli uomini della Squadra Mobile di Pisa. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di ricostruire un allarmante quadro probatorio consistente in continui sgarbi e ripicche tra due locali posti a pochi metri dalla Torre Pendente e da Piazza dei Miracoli tali da costituire giuridicamente gli estremi del reato di stalking.

I due indagati, rispettivamente socio di un locale e cameriera di un vicino ristorante, hanno nel tempo messo in atto tutta una serie di azioni volte a carpire la clientela dei vicini, arrivando persino ad affermare che il cibo della concorrenza era congelato oppure di scarsa qualità, addirittura paventando conseguenze gastrointestinali in caso di ingestione. Perfino, in una occasione, durante una discussione un indagato ha sputato addosso al personale dell’esercizio concorrente.

La situazione era giunta ad un tale livello di insostenibilità che le persone offese, individuate dall’autorità giudiziaria nel personale di entrambe gli esercizi, vicendevolmente perseguitati dall’improvvido comportamento dei due indagati, avevano maturato nel tempo un gravissimo stato d’ansia e persino un fondato timore per la propria incolumità, oltre a patire rilevanti conseguenze economiche in relazione alla perdita di clientela.

© Riproduzione riservata

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