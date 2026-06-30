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L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese vince l’AIIC Awards 2026 per la valutazione delle tecnologie

L’ente ospedaliero senese ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale durante il ventiseiesimo convegno dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici

Cronaca
REDAZIONE
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premio ing mezzatesta
Foto di: Ufficio Stampa / Aou Senese
Meno di 1 ' di lettura

SIENA – L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha ricevuto l’AIIC Awards 2026 nel corso del ventiseiesimo convegno nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, svoltosi a Torino tra il 10 e il 13 giugno. Il riconoscimento è stato assegnato per il miglior progetto nella categoria dedicata alle metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie.

Il lavoro premiato riguarda un sistema specifico ideato per monitorare l’utilizzo di apparecchiature in service e a noleggio, con lo scopo di migliorare l’efficienza economica dell’ente. A ricevere il premio per conto dell’AOUS è stato l’ingegner Vincenzo Mezzatesta, Healthcare Technology Manager della struttura.

Come spiegato dall’ingegnere, la metodologia fa parte di un pacchetto di strumenti sviluppati negli ultimi anni dalla direzione generale, guidata da Antonio Davide Barretta. L’intento è quello di affiancare ai classici processi di valutazione per l’acquisto di nuovi macchinari anche una fase di analisi costante sull’uso ottimale di ciò che è già operativo all’interno dell’ospedale.

© Riproduzione riservata

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