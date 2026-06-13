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La Pianese saluta il suo capitano: Luca Simeoni lascia il club dopo oltre 300 presenze

Nove stagioni in bianconero: si chiude l'era del centrocampista che ha guidato la squadra dalla panchina e dal campo come punto fermo della storia recente

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Luca Simeoni
Foto di: Ufficio stampa / Us Pianese
1 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – Le strade dell’US Pianese e di Luca Simeoni si separano. A partire dalla stagione sportiva 2026/27, il centrocampista non farà più parte della rosa della formazione del Monte Amiata, chiudendo così un’esperienza continuativa durata quasi un decennio.

Arrivato in squadra nell’estate del 2017, il giocatore ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali con i colori bianconeri. Nel corso delle nove annate disputate, la società lo ha riconosciuto come un punto di riferimento sia all’interno dello spogliatoio che sul terreno di gioco, affidandogli nel tempo anche i gradi di capitano e indicandolo come una delle figure più rilevanti nella storia recente del club.

Il momento dei saluti è stato accompagnato dalle dichiarazioni del centrocampista, che ha ripercorso il suo lungo legame con la piazza: “Per me la Pianese è stata molto più di una squadra: è stata una famiglia per nove anni. Nove anni di crescita, durante i quali abbiamo raggiunto traguardi importanti e vissuto insieme momenti che porterò sempre con me”.

Simeoni ha rivolto un ringraziamento generale che ha coinvolto i vertici societari per il supporto ricevuto, i compagni di squadra, gli staff tecnici e tutto il personale che opera quotidianamente dietro le quinte per garantire il funzionamento della struttura. Un pensiero specifico è andato anche alla tifoseria. “Lascio questa maglia con orgoglio e con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso. Posso solo dire grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme”, ha evidenziato il giocatore.

Da parte sua, la dirigenza bianconera ha formalizzato il congedo ringraziando l’atleta per la serietà, la dedizione e l’impegno profuso nel corso degli anni, formulando i migliori auguri per i suoi futuri percorsi sportivi e personali.

© Riproduzione riservata

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