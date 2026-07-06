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Giornata del bacio, l’infettivologa ‘non associatelo a malattie, meglio baciarsi che fare la guerra’

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nella giornata mondiale dedicata al gesto d’amore più celebrato – il World Kiss Day in calendario oggi, 6 luglio – “non parliamo della ‘malattia del bacio'”, definizione che si utilizza per la mononucleosi: “E’ un’associazione che si dovrebbe evitare”. E’ l’invito, attraverso l’Adnkronos Salute, di Cristina Mussini, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).  

“Mettere insieme amore e malattia è sempre un po’ triste. Anche perché dobbiamo considerare l’età in cui le persone acquisiscono la mononucleosi, normalmente sono dei teenager. Quindi, insomma, a quella età avranno fatto anche fatica a farsi baciare o a baciare. Non diamogli anche questo stress”, ironizza Mussini.  

“Il bacio – continua – è una bella cosa, soprattutto in un momento di guerra e di tensioni come quello che stiamo vivendo. Se ci si baciasse invece sparare sarebbe sicuramente meglio. Un bel po’ meglio”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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