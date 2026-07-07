A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie Video News 7 Luglio 2026 12:31 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate Video News AdnTalks, Calderone: “Patente a crediti non solo per edilizia” Video News Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze Video News Tumori: Piccolo (Gilead), ‘la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani’ Video News Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) ‘con farmaci innovativi paziente può pensare a Video News Tumori: Di Leone (Komen Italia), ‘su seno metastatico filone di ricerca importantissimo’ Video News Tumori: Fabi (Gemelli), ‘sacituzumab govitecan rallenta progressione e migliora sopravvivenza in Video News AdnTalks | Intervista a Stefano Graziano Video News Blue Forum 2026 Video News Trump “confessa”: “Ho chiamato la Fifa per togliere l’espulsione di Balogun” Video News Civitillo (Seri): “Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa” Video News Urso: “Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.3 ° C 33.5 ° 30.9 ° 45 % 1.3kmh 6 % Mar 33 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Ultimi articoli Cronaca Venezuela, rientrato il primo gruppo di sanitari toscani: prosegue la missione di soccorso Ambiente ed Energia Dal granchio blu alla formica di fuoco, quanto ci ‘costano’ le specie aliene Ambiente ed Energia Sostenibilità, Urso (Mimit): “Italia leader in Europa in riciclo di materie prime” Motori Leapmotor apre gli ordini per B03X, il suv compatto elettrico e versatile Tecnologia MiCAR e transizione cripto, il mercato europeo si allinea ai nuovi standard SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate Video News AdnTalks, Calderone: “Patente a crediti non solo per edilizia” Video News Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze Video news Video News Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate Video News AdnTalks, Calderone: “Patente a crediti non solo per edilizia” Video News Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze