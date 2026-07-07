Tumori: Fabi (Gemelli), ‘sacituzumab govitecan rallenta progressione e migliora sopravvivenza in Video News 7 Luglio 2026 09:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: Piccolo (Gilead), ‘la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani’ Video News Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) ‘con farmaci innovativi paziente può pensare a Video News Tumori: Di Leone (Komen Italia), ‘su seno metastatico filone di ricerca importantissimo’ Video News AdnTalks | Intervista a Stefano Graziano Video News Blue Forum 2026 Video News Trump “confessa”: “Ho chiamato la Fifa per togliere l’espulsione di Balogun” Video News Civitillo (Seri): “Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa” Video News Urso: “Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione Video News Ricci (Eni): Brindisi è “una grande riconversione industriale” Video News Un nuovo inizio per l’industria a Brindisi, Decaro: “noi saremo attenti a seguire anche le Video News Sport: nasce Fiera Ice Arena, posa del primo pilastro a Rho Fieramilano Video News open gate Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 27.8 ° 25.4 ° 63 % 0.5kmh 0 % Mar 33 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Il professor Marco Gori dell’Università di Siena insignito del Donald Hebb Award 2026 Cronaca Ladri seriali nelle auto in sosta nella provincia senese: tre denunce dopo le indagini dei carabinieri Primo Piano Fugge all’alt della polizia: arrestato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Lavoro Calderone ad AdnTalks: “Su occupazione numeri positivi da consolidare. Con sindacati confronto produttivo, pur nelle differenze” Tecnologia Microsoft taglia altri 4.800 posti di lavoro e ridimensiona Xbox SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: Piccolo (Gilead), ‘la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani’ Video News Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) ‘con farmaci innovativi paziente può pensare a Video News Tumori: Di Leone (Komen Italia), ‘su seno metastatico filone di ricerca importantissimo’ Video news Video News Tumori: Piccolo (Gilead), ‘la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani’ Video News Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) ‘con farmaci innovativi paziente può pensare a Video News Tumori: Di Leone (Komen Italia), ‘su seno metastatico filone di ricerca importantissimo’