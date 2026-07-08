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Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Sabato 11 luglio sono attesi i quarti di finale ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra. Per l’occasione il primo ministro britannico Keir Starmer e il collega norvegese Jonas Gahr Støre si sono presentati al loro incontro bilaterale ad Ankara, alla vigilia del vertice Nato, indossando le maglie delle risperttive nazionali di calcio. Ognuno poi ha stuzzicato l’altro su una possibile vittoria. “La Norvegia ha affrontato l’Inghilterra alle qualificazioni 45 anni fa e abbiamo vinto”, dice Støre. E Starmer ribatte: “Non stai considerando che l’Inghilterra ha vinto i Mondiali solo quando ha avuto un governo Labour, nel 1966, quindi è il nostro mometo”. 

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