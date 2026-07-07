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Argentina-Egitto, finale folle: Salah chiede un rigore e Fernandez segna

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Finale folle in Argentina-Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, l’Albiceleste ha battuto la Nazionale africana per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo i quarti al termine di una rimonta da capogiro, completata in pieno recupero e guidata da Lionel Messi. Proprio negli ultimi minuti di partita, poco prima del gol decisivo di Enzo Fernandez, l’Egitto ha protestato furiosamente per un presunto calcio di rigore non concesso a Mohamed Salah. 

Succede tutto in pieno recupero. Salah sfrutta le praterie lasciate dall’Argentina per tutto il secondo tempo per involarsi in contropiede, l’attaccante del Liverpool entra in area ma viene contrastato dall’intervento di Julian Alvarez, che prima allontana il pallone e poi tocca il piede di Salah, che cade a terra. 

L’arbitro lascia correre e il Var non interviene. L’azione poi prosegue con Lautaro Martinez che riceve sulla destra e pennella un cross al bacio per Enzo Fernandez, che sul secondo palo colpisce di testa e firma la rete del 3-2. Immediate le proteste egiziane, che circondano l’arbitro chiedendo l’annullamento del gol e il calcio di rigore, ma il direttore di gara convalida la rete e l’Argentina vola ai quarti di finale. 

 

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