Imprese: Riehl (Penny Italia), ‘Sud Italia è nostra priorità negli investimenti’ Video News 7 Luglio 2026 17:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Dito (Inps), dal roadshow Entrate-Inps il focus sui giovani: “La Puglia può diventare un modello Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese Video News Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: “Certezza preventiva, fiducia Video News Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Video News Droni Sting e mitragliatori cingolati, le armi rivoluzionare di Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast Video News Islam, Cisint (Lega): “Minacce non ci zittiranno, non facciamo mezzo passo indietro” Video News Albania: Tridico (M5S), “Costi esorbitanti e palese violazione dei diritti umani” Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News FiberCop e Nokia siglano protocollo d’intesa sul fiber sensing per trasformare la rete in fibra Video News Automotive: Salini (Fi), “Sì a decarbonizzazione ma tutelando tasche dei cittadini” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 33.6 ° C 33.9 ° 31.5 ° 41 % 1.8kmh 25 % Mar 32 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Finanza Unicredit, dopo Commerzbank si riaccende la campagna d’Italia: ecco come Finanza Borsa, Milano chiude in rossa: brilla Fincantieri (+15,7% in 2 giorni) Sport nazionale Tour de France, Pedersen vince la quarta tappa e Traeen nuova maglia gialla Salute e Benessere L’estate e i rischi contaminazione per celiaci, esperti Aigo: “Dal gelato artigianale a patatine fritte fino alla fetta di anguria” Primo Piano La filiera che si spezza troppo presto: ecco perché il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Dito (Inps), dal roadshow Entrate-Inps il focus sui giovani: “La Puglia può diventare un modello Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video news Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Dito (Inps), dal roadshow Entrate-Inps il focus sui giovani: “La Puglia può diventare un modello Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese”