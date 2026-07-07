Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese Video News 7 Luglio 2026 16:04 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: “Certezza preventiva, fiducia Video News Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Video News Droni Sting e mitragliatori cingolati, le armi rivoluzionare di Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast Video News Islam, Cisint (Lega): “Minacce non ci zittiranno, non facciamo mezzo passo indietro” Video News Albania: Tridico (M5S), “Costi esorbitanti e palese violazione dei diritti umani” Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News FiberCop e Nokia siglano protocollo d’intesa sul fiber sensing per trasformare la rete in fibra Video News Automotive: Salini (Fi), “Sì a decarbonizzazione ma tutelando tasche dei cittadini” Video News Islam, Ceccardi (Lega): “Né velo né bavaglio, non ci faremo sottomettere” Video News Pace, Tarquinio (Pd): “Il Tavolo delle Trattative mostra la strada sbagliata della guerra” Video News Guerre, Bergonzoni: “Fare ad arte il mestiere della pace” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35 ° C 36.9 ° 33.2 ° 38 % 0.9kmh 1 % Mar 34 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Primo Piano La filiera che si spezza troppo presto: ecco perché il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti Primo Piano Nel portabagagli dell’auto nasconde 140 chili di droga: arrestata una donna Economia Famiglie e adolescenti, la Regione Toscana stanzia 3,6 milioni per i servizi territoriali Primo Piano Dramma sulla provinciale ad Abbadia San Salvatore: un anziano muore nel frontale fra due auto Primo Piano Nicola Fratoianni: “Prefetto di Livorno con Salvini a manifestazione pubblica Lega: situazione imbarazzante” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: “Certezza preventiva, fiducia Video News Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Video news Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: “Certezza preventiva, fiducia Video News Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il