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Nicola Fratoianni: “Prefetto di Livorno con Salvini a manifestazione pubblica Lega: situazione imbarazzante”

Giancarlo Dionisi, prefetto di Livorno e commissario straordinario Darsena Europa, fotografato a Firenze a inaugurazione sede Lega Toscana con Salvini. Il deputato pisano Fratoianni, leader Avs, annuncia interrogazione parlamentare: "Ora comprendiamo i suoi continui attacchi nei confronti di amministrazione comunale e sindaco di Livorno"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Nicola Fratoianni:
(Foto Fb Lega Salvini-Premier)
1 ' di lettura
Pubblicato sui profili social della stessa Lega Salvini.
Il prefetto di Livorno, commissario straordinario Darsena Europa, immortalato all’evento nei giorni scorsi.
Nicola Fratoianni: "Prefetto di Livorno con Salvini a manifestazione pubblica Lega: situazione imbarazzante"
(Foto Fb Lega Salvini Premier – Firenze)
E il deputato pisano Nicola Fratoianni, leader Avs, annuncia un’interrogazione parlamentare. 
Fratoianni: “Un prefetto sorridente, quello di Livorno, a pochi passi da Salvini nel corso di una manifestazione pubblica della Lega a Firenze, nel corso della quale peraltro l’esponente del centrodestra ha attaccato duramente la sindaca del capoluogo toscano: è la fotografia che gira sui social da ore e che è stata pubblicata dai quotidiani locali.
Ora si comprendono i continui attacchi, critiche ed atti conseguenti del prefetto di Livorno nei confronti dell’amministrazione comunale della città labronica e del suo sindaco. Una vera e propria campagna ossessiva che dura da mesi e mesi e  che è ormai al di là di ogni limite istituzionale, mai accaduta in nessuna altra città e che non ha mai visto un prefetto protagonista di polemiche  con queste modalità e toni”.
Prosegue Fratoianni: “Una situazione imbarazzante su cui il ministero dell’interno e Palazzo Chigi dovranno intervenire.
Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo per avere tutte le spiegazioni del caso (peraltro l’improbabile giustificazione addotta ‘ero lì perché dovevo avere un incontro istituzionale con il ministro’ suona sconcertante) e perché la città di Livorno – conclude il leader rossoverde – abbia al più presto un rappresentante dello Stato al di sopra di ogni parte politica”.

© Riproduzione riservata

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