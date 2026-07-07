L’US Città di Pontedera presenta il nuovo tecnico Giuseppe Mascara e il ds Simone Quintieri

PONTEDERA – L’US Città di Pontedera inaugura il nuovo corso tecnico e dirigenziale. La società granata ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Mascara sulla panchina della prima squadra, affiancato dall’ingresso di Simone Quintieri nel ruolo di direttore sportivo.

Mascara, che vanta un passato da calciatore di alto profilo con oltre 500 presenze e 150 reti tra i professionisti, approda a Pontedera dopo aver allenato in Serie D e sulla panchina del Novara in Serie C. Durante la presentazione odierna, intervenendo da remoto per ragioni logistiche, l’allenatore ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Far parte della famiglia Pontedera è un onore. Per me è un’opportunità molto importante. Ho trovato persone animate dalla volontà di fare bene e di costruire qualcosa che duri nel tempo, lavorando soprattutto sui giovani”.

Parallelamente, il club ha presentato il nuovo direttore sportivo Simone Quintieri, figura che conosce già l’ambiente avendovi militato come calciatore in passato. Alla presenza del presidente Gustavo Nikitiuk, Quintieri ha mostrato determinazione per il nuovo incarico: “Ho accolto questa opportunità con grande convinzione, attratto dalla prospettiva della società e dalla programmazione. A Pontedera ho giocato e sudato questa maglia: ora voglio mettermi a disposizione in un ruolo diverso. Da direttore sportivo suderò la camicia per questo club”.