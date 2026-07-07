35 C
Firenze
martedì 7 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’US Città di Pontedera presenta il nuovo tecnico Giuseppe Mascara e il ds Simone Quintieri

Il club granata ufficializza l'assetto tecnico e dirigenziale, puntando sull'esperienza di Mascara e sul legame affettivo di Quintieri

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Giuseppe Mascara
Foto di: IG / US Città di Pontedera
1 ' di lettura

PONTEDERA – L’US Città di Pontedera inaugura il nuovo corso tecnico e dirigenziale. La società granata ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Mascara sulla panchina della prima squadra, affiancato dall’ingresso di Simone Quintieri nel ruolo di direttore sportivo.

Mascara, che vanta un passato da calciatore di alto profilo con oltre 500 presenze e 150 reti tra i professionisti, approda a Pontedera dopo aver allenato in Serie D e sulla panchina del Novara in Serie C. Durante la presentazione odierna, intervenendo da remoto per ragioni logistiche, l’allenatore ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Far parte della famiglia Pontedera è un onore. Per me è un’opportunità molto importante. Ho trovato persone animate dalla volontà di fare bene e di costruire qualcosa che duri nel tempo, lavorando soprattutto sui giovani”.

Parallelamente, il club ha presentato il nuovo direttore sportivo Simone Quintieri, figura che conosce già l’ambiente avendovi militato come calciatore in passato. Alla presenza del presidente Gustavo Nikitiuk, Quintieri ha mostrato determinazione per il nuovo incarico: “Ho accolto questa opportunità con grande convinzione, attratto dalla prospettiva della società e dalla programmazione. A Pontedera ho giocato e sudato questa maglia: ora voglio mettermi a disposizione in un ruolo diverso. Da direttore sportivo suderò la camicia per questo club”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35 ° C
36.9 °
33.2 °
38 %
0.9kmh
1 %
Mar
34 °
Mer
34 °
Gio
38 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2257)ultimora (1348)Video Adnkronos (490)sport (115)salute (88)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati