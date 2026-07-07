Sostenibilità: Pichetto Fratin, ‘plastica riciclata è difficoltà presente’ Video News 7 Luglio 2026 13:41 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trump, frenata dopo l’attacco a Meloni: “Mi piace, ma non mi ha aiutato contro l’Iran” – Video Video News Turista segue le indicazioni del navigatore e resta bloccato nel sottopassaggio Video News A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie Video News Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate Video News AdnTalks, Calderone: “Patente a crediti non solo per edilizia” Video News Sostenibilità: Piunti (Conou), ‘rapporto con Europa sia più forte’ Video News Manovra, Calderone ad AdnTalks: “Lavoro centrale, da governo sostegno non episodico” Video News Tumori: nuove terapie cancro seno metastatico pertappa romana di ‘Due di noi’ Video News Sostenibilità: Urso (Mimit), ‘Italia prima in Europa per riciclo materie prime, ma possiamo fare di Video News Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze Video News Tumori: Piccolo (Gilead), ‘la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani’ Video News Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) ‘con farmaci innovativi paziente può pensare a Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35 ° C 36.9 ° 33.2 ° 38 % 0.9kmh 1 % Mar 34 ° Mer 34 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi L’Università di Pisa premiata dal Circolo Filippo Mazzei per l’accoglienza agli studenti internazionali Cultura ed Eventi Vinci per un weekend capitale del fantasy e del cosplay con la ‘Festa dell’Unicorno’ Economia La Manifattura Tessile Toscana presenta Soft Depth a Milano Unica Lavoro Iziwork, rafforza management con ingressi di Armando Limatola e Silvia Movio Motori Geely, bilancio positivo per primo anno in Italia, 3 mila contratti e una gamma che cresce SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trump, frenata dopo l’attacco a Meloni: “Mi piace, ma non mi ha aiutato contro l’Iran” – Video Video News Turista segue le indicazioni del navigatore e resta bloccato nel sottopassaggio Video News A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie Video news Video News Trump, frenata dopo l’attacco a Meloni: “Mi piace, ma non mi ha aiutato contro l’Iran” – Video Video News Turista segue le indicazioni del navigatore e resta bloccato nel sottopassaggio Video News A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie