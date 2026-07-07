Dramma sulla provinciale ad Abbadia San Salvatore: un anziano muore nel frontale fra due auto

ABBADIA SAN SALVATORE – Una tragedia della strada si è consumata nella tarda mattinata di oggi (7 luglio) nel territorio di Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata. Un violentissimo scontro frontale tra due automobili lungo la strada provinciale 18 è costato la vita a un anziano di 81 anni.

L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11,30. L’impatto tra i due veicoli è stato talmente violento da non lasciare scampo all’81enne, per il quale i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una giovane donna di 24 anni: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasferita d’urgenza in codice giallo (paziente in condizioni di media gravità) al pronto soccorso del policoncolgico di Santa Maria alle Scotte di Siena.

La macchina dei soccorsi ha visto un ampio spiegamento di forze per gestire la drammatica emergenza. Sul luogo del sinistro sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore, insieme a un’altra ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i veicoli distrutti, oltre alle forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto e gestire i pesanti disagi alla viabilità sulla provinciale.