In scooter contro un’auto: dramma sulla Francesca Sud, muore a 18 anni giovane calciatore

CERRETO GUIDI – Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Cerreto Guidi e l’intero comprensorio dell’Empolese Valdelsa nella notte, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Stabbia, lungo la via Francesca Sud. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita.

Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato violentemente con un’automobile. Sulla vettura viaggiavano due persone che, fortunatamente, sono rimaste del tutto illese, ma l’impatto si è rivelato fatale per il giovanissimo conducente delle due ruote.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, constatata la gravità assoluta delle condizioni del diciottenne, lo hanno trasferito d’urgenza in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nonostante la corsa disperata in ospedale e tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del ragazzo ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo.

Avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica di questa ennesima, dolorosa notte di sangue sulle strade della nostra regione.

La vittima è un giovane calciatore in forza ai pistoiesi del LampoMeridien che così scrive sui social: “Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai dover scrivere. La LampoMeridien piange la prematura e tragica scomparsa del proprio tesserato Thomas Rannino, venuto a mancare nella notte a seguito di un drammatico incidente. Con il suo impegno, il suo talento e la sua dedizione aveva saputo conquistare la stima di compagni, allenatori e dirigenti, dimostrando qualità importanti dentro e fuori dal campo”.

Cordoglio anche dal Pontedera: “L’Us Città di Pontedera esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Thomas Rannino, 18 anni, venuto a mancare a seguito di un incidente stradale. Thomas aveva vestito la maglia dell’Oltrera nella stagione 2024/2025. Tutta la Società si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze”.