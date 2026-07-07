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Famiglie e adolescenti, la Regione Toscana stanzia 3,6 milioni per i servizi territoriali

Con uno stanziamento di oltre 3,6 milioni, la Regione rafforza la rete di consulenza e ascolto dedicata ai nuclei familiari più fragili

Economia
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La Regione Toscana ha stanziato 3 milioni e 668 mila euro per potenziare la rete dei centri per la famiglia presenti sul territorio. Le risorse sono state assegnate alle società della salute e alle zone distretto con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi rivolti ai nuclei familiari.

L’intervento punta a favorire diverse iniziative, concentrandosi in particolare sull’ascolto e la consulenza per adolescenti e genitori, con un occhio di riguardo ai giovani che vivono in contesti di fragilità. Il progetto prevede la collaborazione con consultori, scuole, istituti di formazione ed enti del terzo settore, promuovendo anche attività di sensibilizzazione sui temi dell’adozione e dell’affidamento familiare.

Tra le novità introdotte figura l’istituzione dell’assistente materna, una figura professionale dedicata a supportare le donne durante il periodo della gravidanza e le famiglie nel primo anno di vita del bambino, offrendo aiuto anche direttamente a domicilio. I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro ottobre 2027.

© Riproduzione riservata

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